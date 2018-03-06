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В Британии расследуют возможное отравление бывшего российского шпиона
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06.03.2018 10:47
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Бывшему офицеру российской разведки Сергею Скрипалю, осужденному в
2006 году в РФ за шпионаж в пользу Великобритании, стало плохо во
время посещения торгового центра в английском Солсбери. Полиция
расследует вероятное отравление Скрипаля Фото: ЕРА 66-летний
Скрипаль, которого в 2006 году в России осудили на 13 лет тюремного
заключения за шпионаж в пользу Соединенного королевства, принял
неизвестное вещество в торговом центре английского Солсбери 4
марта. С ним была 33-летняя женщина, предположительно его дочь. Она
также находится в реанимации.Правоохранители не раскрывали имена
пострадавших, но источники Reuters утверждают, что речь идет именно
о бывшем шпионе.Временный помощник руководителя полиции графства
Уилтшир Крейг Холден заявил, что случай не объявлен
"контртеррористическим" и призвал общественность не спекулировать
не этом вопросе.По данным The Telegraph, на месте, где нашли пару,
была полиция одетая в защитные костюмы. Они проверяли помещение на
предмет возможного загрязнения.Daily Mail пишет, что Скрипаль
недавно обращался в полицию, но причина не
называется. Скрипаль является бывшим офицером российской
разведки. В 2006 году его осудили за передачу Британии данных о
российских агентах в Европе. В 2010 году в результате обмена
шпионами между США и Россией Скрипача помиловали. В рамках этого же
обмена в Россию вернулась шпионка Анна Чапман.Скрипалю предоставили
убежище в Великобритании. Дом в Солсбери прежний шпион приобрел в
2011 году. В 2012 году жена Скрипаля погибла в автокатастрофе,
в прошлом году в России также в ДТП погиб его сын.
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