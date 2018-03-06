Бывшему офицеру российской разведки Сергею Скрипалю, осужденному в 2006 году в РФ за шпионаж в пользу Великобритании, стало плохо во время посещения торгового центра в английском Солсбери. Полиция расследует вероятное отравление Скрипаля Фото: ЕРА 66-летний Скрипаль, которого в 2006 году в России осудили на 13 лет тюремного заключения за шпионаж в пользу Соединенного королевства, принял неизвестное вещество в торговом центре английского Солсбери 4 марта. С ним была 33-летняя женщина, предположительно его дочь. Она также находится в реанимации.Правоохранители не раскрывали имена пострадавших, но источники Reuters утверждают, что речь идет именно о бывшем шпионе.Временный помощник руководителя полиции графства Уилтшир Крейг Холден заявил, что случай не объявлен "контртеррористическим" и призвал общественность не спекулировать не этом вопросе.По данным The Telegraph, на месте, где нашли пару, была полиция одетая в защитные костюмы. Они проверяли помещение на предмет возможного загрязнения.Daily Mail пишет, что Скрипаль недавно обращался в полицию, но причина не называется. Скрипаль является бывшим офицером российской разведки. В 2006 году его осудили за передачу Британии данных о российских агентах в Европе. В 2010 году в результате обмена шпионами между США и Россией Скрипача помиловали. В рамках этого же обмена в Россию вернулась шпионка Анна Чапман.Скрипалю предоставили убежище в Великобритании. Дом в Солсбери прежний шпион приобрел в 2011 году. В 2012 году жена Скрипаля погибла в автокатастрофе, в прошлом году в России также в ДТП погиб его сын. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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