|«Пощечина от Киева»: в МИД объяснили причины расторжения контрактов «Газпрома» с Украиной
|06.03.2018 10:50
|
Россия восприняла проигрыш своего газового монополиста «Газпром» в Стокгольмском арбитраже как пощечину от Украины.
Об этом заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль сказала в эфире телеканала ICTV.
«18 марта в России должны состояться выборы, и проигрыш «Газпрома» украинской компании воспринимается как пощечина, следовательно сразу была очень эмоциональная реакция. И я думаю, что ни у кого нет вопросов, почему эта реакция была именно такой», — сказала Зеркаль.
Она объяснила: «Если сейчас посчитать во времени, сколько длиться процедура нового арбитража (о намерении «Газпрома» разорвать действующие контракты с «Нафтогазом»), то понятно, что она займет столько времени, сколько (нужно) до окончания контракта как минимум (контракты между «Газпромом» и «Нафтогазом» заканчиваются 31 декабря 2019)».