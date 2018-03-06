Россия восприняла проигрыш своего газового монополиста «Газпром» в Стокгольмском арбитраже как пощечину от Украины.

Об этом заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль сказала в эфире телеканала ICTV.

«18 марта в России должны состояться выборы, и проигрыш «Газпрома» украинской компании воспринимается как пощечина, следовательно сразу была очень эмоциональная реакция. И я думаю, что ни у кого нет вопросов, почему эта реакция была именно такой», — сказала Зеркаль.

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Она объяснила: «Если сейчас посчитать во времени, сколько длиться процедура нового арбитража (о намерении «Газпрома» разорвать действующие контракты с «Нафтогазом»), то понятно, что она займет столько времени, сколько (нужно) до окончания контракта как минимум (контракты между «Газпромом» и «Нафтогазом» заканчиваются 31 декабря 2019)».

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