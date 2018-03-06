|Анастасия Приходько показала своих подросших детей (ФОТО)
|06.03.2018 10:54
|
Заслуженная артистка Украины Анастасия Приходько, которая недавно снова стала брюнеткой, поделилась в сети милым фото своих подросших детей.
Соответствующий кадр артистка разместила в Instagram, информирует svodka.net.
«Вот у кого снег — это весть. Хороший день сегодня был. Мои», — подписала она кадр.
На фото 7-летняя Нана и 3-летний Гордей играют с котом.
Отметим, что Настя редко публикует в сети фото своих детей, она одна из тех, кто не любит афишировать личную жизнь.
Поделитесь статьей с друзьями