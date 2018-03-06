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Анастасия Приходько показала своих подросших детей (ФОТО)
06.03.2018 10:54
Анастасия Приходько показала своих подросших детей (ФОТО)

Заслуженная артистка Украины Анастасия Приходько, которая недавно снова стала брюнеткой, поделилась в сети милым фото своих подросших детей.

Соответствующий кадр артистка разместила в Instagram, информирует svodka.net.

«Вот у кого снег — это весть. Хороший день сегодня был. Мои», — подписала она кадр.

На фото 7-летняя Нана и 3-летний Гордей играют с котом.

Отметим, что Настя редко публикует в сети фото своих детей, она одна из тех, кто не любит афишировать личную жизнь.



Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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