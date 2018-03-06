В Комитете защиты журналистов призвали украинских правоохранителей почитать право журналистов освещать политические события без страха за свою безопасность. Силовики снесли палаточный городок в Киеве Фото: EPA "Призываем украинскую полицию почитать право журналистов освещать политические события без страха за свою безопасность", – заявила координатор программ КЗЖ для Европы и Центральной Азии Нина Огнянова. По ее словам, украинская власть должна "послать сильный сигнал о том, что поддерживает и защищает свободную прессу".Отмечается, что 3 марта во время "зачистки" палаточного городка у парламента в Киеве пострадали минимум двое журналистов – репортер "Радіо Свобода" Сергей Нужненко и журналист "Громадського" Богдан Кутепов.Утром 3 марта 2018 года при разгоне палаточного городка под Верховной Радой произошли стычки между полицией и протестующими. В движении "Визволення" проинформировали, что были госпитализированы 11 активистов. В МВД сообщили о семерых пострадавших правоохранителях. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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