Бойцы ГСЧС спасли мужчину, упавшего в вентиляционную шахту агрофабрики "ММК Ильича"

На территории агрофабрики ЗАО "ММК Ильича" в г.Мариуполь (Донецкая обл.) в минувший понедельник спасатели извлекли из вентиляционной шахты и передали медикам упавшего туда человека, сообщает пресс-служба Госслужбы Украины по ЧС.

"Бойцы 3-го Государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области, прибывшие на место происшествия, спустились в шахту глубиной 6 метров и на жестких носилках транспортировали пострадавшего по кабельному туннелю, после чего с помощью спасательных веревок подняли на поверхность и передали работникам скорой помощи", - говорится в информации.

В пресс-службе ГСЧС отметили, что к операции по спасению упавшего человека привлекались 7 человек личного состава и 2 единицы техники Службы.