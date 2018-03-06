Если бы я был кремлёвским пропагандистом, я бы взял эти данные ООН и радостно бы ими размахивал с криком – «Смотрите, как успешна Россия, как успешен Путин». Но я не пропагандист, и тем более не кремлёвский, я экономист академического склада, и я объясню вам, что НА САМОМ ДЕЛЕ случилось. А так же, как независимый аналитик – объясню, почему кремлёвские пропагандисты не размахивают очевидно-выгодными им данными ООН и Всемирного Банка, скромно публикуя их в «подвальчиках» правительственных изданий и как бы отводя глаза…

Но для начала – лирическое отступление. Есть у меня знакомый, любитель армянского коньяка, не последний человек в Газпроме. Он объехал весь мир и часто рассказывал мне о своих вояжах – а взгляд у него наблюдательный и цепкий.

-Понимаешь, Вазген – говорил он мне доверительно – Если цель была догнать Европу и США, то цель достигнута. Теперь – можно точно сказать: не осталось у них ничего такого, чего нет у нас. И наоборот: чего нет или не хватает у нас – того и у них нет или не хватает…

Я терялся от такой радикальности, и отвечал что-то вроде:

- Ну, чего удивляться? Раса одна, законы мы у них слизали, все общественные институты – тоже у них… Откуда же быть разным результатам, если средства выстроены идентично?

А теперь, от этих общих рассуждений – перейдём к исследованию 2017 года, которое проведено ООН на основе данных Всемирного банка.

В этом документе по паритету покупательной способности сопоставляется подушевой ВРП в российских регионах с аналогичным показателем в развитых странах. Поясню разницу: паритет покупательной способности – это сравнение реальных покупок, реального потребления, отвязанное от спекулятивного и дутого курса обмена валют.

Валюты в мире разные, одни бешено переоценены, другие жутко недооценены. По оценке влиятельнейшего специализированного лондонского журнала The Economist, рубль, российская валюта стоит на 70% меньше, чем должна по рассчитанному экспертами издания паритету покупательной способности[1].

Зачем они занимаются таким самоуничижением – тоже объясню. Серьёзным структурам – скажем, ЦРУ, Пентагону – нельзя в своей аналитике иметь дело с «липой» спекулятивных валютных бирж. Иначе они недооценят русский военный бюджет на 70%, пересчитав рубли в доллары по официальному «липовому» курсу. Поэтому в отличии от пропагандистов серьёзные экономисты считают по реальным величинам, по паритету покупательной способности.

Так вот, ООН и Всемирный Банк сопоставили подушевой ВРП в российских регионах: а во сколько бы обошлись реальные покупки, если бы их делали в США? И ахнули:

Лидирует Тюменская область — около 57 тысяч долларов, уровень Норвегии.

На втором месте — Сахалинская область, 43 462 доллара — показатель Гонконга.

И лишь на третьем месте — Москва, 40 805 долларов, как у Нидерландов[2].

Доллары, конечно, условные: товарные. Измеряли не номинальную получку, а настоящий уровень жизни и потребления в сходных продуктах. Только один пример – как это работает. До ВБ и ООН аналогичными расчётами занялся международный финансовый сервис ValuePenguin.

Он сравнивал не все товары народного потребления, а только один: сравнил цену на чашку кофе латте из кофейни «Старбакс» в разных странах. ValuePenguin предложил сравнить не просто номинальные цены, пересчитав их в общей валюте по официальным курсам, а сделал поправку на паритет покупательной способности.

То есть посчитал диспаритет цен через стоимость одинаковой для всех стран корзины товаров. И вышло, что самый дорогой в мире кофе – в России, а самый дешевый – в США. В США чашка латте стоит 2,75 доллара, а в России (с поправкой на ППС) – 12,32 доллара. Если бы цена рубля была экономически-оправданной, то рубль стоил бы в три раза дороже – по ППС[3]. Это исследование показало, насколько занижена в России стоимость труда. Оно же показало, насколько велика роль очковтирательства и показухи в современном мире и разговорах о качестве жизни…

Вряд ли мы задумываемся, что у нас Тюмень в реальных расходах граждан живёт, как Норвегия, Сахалин – как Гонконг, а Москва не хуже Нидерландов. При пересчёте их подушевого ВРП в доллары – они «беднеют» в статистике в 3, 4, 5 раз.

Привычно скуля и повизгивая об уровне жизни в Европе – россияне, сами того не заметив, перешагнули этот уровень в товарных потребительских реалиях. Квартира в Москве давно уже стоит дороже особняка в Испании – но как-то не греет это…

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Мы с Западом сравнялись – но сравнялись в беде.

Это не заслуга РФ (при всём моём уважении к России) и не заслуга Путина (при всём моём уважении к Путину). Не столько русские росли в XXI веке, сколько европейцы и американцы падали.

В наши дни никакие хитрые статистические выкрутасы уже не позволяют скрыть, что два работающих жена вместе зарабатывают столько (в реальных покупках), сколько в 1970-м зарабатывал, отдельно не напрягаясь, один муж.

Это не мы растём к ним. Это они к нам падают…

Конечно, формальные зарплаты и пенсии у россиян в 3-4 раза ниже европейских и американских (если считать в долларах, а не ППС). И можно их поднять до европейского уровня. Но тогда и цены поднимутся до европейского уровня. И мы придём туда же, где сейчас и находимся, с точки зрения реального быта…

А какой смысл, умножая ноли в отчётности, идти туда, где и без того находишься? Если в итоге вырастет не реальное качество жизни, а лишь показушный показатель?

Вот, к примеру, в США 75% населения лишены возможности приобрести городскую квартиру в многоквартирном доме, у них именуемом «билдингом» и «кондоминиумом». Оттого они и строят свои панельно-щитовые домики за городом, подозрительно напоминающие садовые домики наших бюджетников, и каждый день таскаются на машине на работу за семь вёрст киселя пить.

Зато автомобиль почти всем (в кредит) доступен: ну, прямо, как у нас теперь…

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Мы упёрлись в их дерьмовый потолок, и нам некуда их догонять. Но если это осознают «шир-нар-массы», то лишится легитимности оплодотворяющая весь пост-советизм «европейская мечта». Именно потому Кремль так сухо и без видимого интереса встречает казалось бы, лестные для него публикации ООН, Всемирного Банка, The Economist, ValuePenguin и все прочие на ту же тему.

Потому что возникнет у шир-нар-масс закономерный вопрос: вот мы так живём, плохонько, безрадостно, тускло – это и есть мечта, которой вы нас на свои дерьмовые «реформы» подписали в 80-х? Вот это наше сегодняшнее дерьмо – то, за что боролись? И лучше уже рыночная экономика ничего дать не в силах?! Когда пожилые люди в Англии массово замерзают в быстро холодающие зимы, экономия на почасовом отоплении[4] – это и есть рай земной, куда вы нас так зазывали?!

Разрушить евроцентристский миф, посметь сказать, что в Европе и США тоже хорошо только богатым (как и в России), а остальным, по натуральным показателям потребления, не лучше, чем в России, отменить пресловутый «переходный период», трудностями которого объясняли людям все невзгоды – значит, делегитимизировать весь пост-советизм.

Одно дело, врать, что едем в рай, просто в дороге никто кормить не обещал. И совсем другое – дать понять, что в «рай» уже доехали, «для кого надо» рай давно уже состоялся. А вам, граждане, по прежнему ничего не обещают…

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Именно следовательно совершенно очевидное пропагандистское оружие идущего обнищания Запада, чьи лучшие деньки – давно позади (остались в Холодной войне, без которой средний класс стал буржуям не нужен) – отвергается и игнорируется Кремлём и официальными СМИ. Ведь вся их легитимность базируется на мифе о сверхэффективной рыночной экономике, во имя построения которой принесены такие колоссальные жертвы, во имя которой с таким тупым и равнодушным мужеством клались на алтарь «светлого будущего» миллионы жизней и судеб сограждан.

А если вдруг станет известно, что эффективность этой экономики равна современным российским реалиям? И что ничего больше, чем сегодня, капитализм дать не может? А, наоборот, достигнув пика примерно в 2007 году, общество неуклонно (и параллельно Западу) пикирует в миры Великой Депрессии и персонажей Байрона с Диккенсом? В описанное в XIX веке грязное и скученное «положение рабочего класса в Англии»?!

Тогда станет бесспорно широким массам то, что мне, как независимому экономисту, бесспорно давным-давно: вся пост-советская история есть отрыжка зверя, реванш дикости, парад безумия. Люди сломали нормально развивавшуюся и постепенно всем всё обещавшую систему – и выстроили на её месте систему, принципиально неспособную к развитию.

Частная собственность – живчик, пока собирается в борьбе, и труп – когда уже собрана. Что в США, что в России несколько семей пригребли к рукам ВСЁ – и почили на горе благ, как собака на сене. Отдавать они – никому ничего не будут, но и взять без их спроса в этой системе нельзя…

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Сломалась не только российская экономика, давно уже не дающая реального прироста уровня жизни (её рекорды остались в 80-х годах[5] прошлого(!) века). Сломалась вообще вся мировая либерально-рыночная экономика глобализма «новых кочевников»[6].

Реальный уровень жизни и потребления не растёт не только в РФ: он давно уже не растёт нигде в мире, включая и США, и Западную Европу. А количество бедных и нищих в Восточной Европе выросло в пост-советские годы в 10(!) раз.

И, конечно, тому есть теоретическое основание. Не пожалейте времени, вчитайтесь – чтобы понять схему и анатомию процессов, очевидных в современной реальности…

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Как строится нормальная человеческая экономика (экономика в том смысле, который вкладывал в это слово основоположник Аристотель)? В ней выручка с любого дела делится на три неравные части.

1. Амортизация и рекультивация используемых ресурсов

2. Отчисления на развитие, на прогресс производства

3. Чистая потребительская прибыль

Как строится «экономикс» (хрематистика) интенсивного обогащения? Вся свободная выручка выводится в чистую потребительскую прибыль и прожирается. Конечно, какие-то отчисления делец вынужден делать, его заставляют (налоги, обязательные отчисления). Но задача дельца – которую он реализует, в том числе и через либеральные политические партии – минимизация этих принудительных отчислений, для повышения чистой личной прибыли.

Это на самом деле, не так трудно понять. Формула «(Х - R - Z) < Х» понятна даже второклашке младшей школы. Булочка или пирожок целиком больше, чем любая её часть, если их поделить её с другими…

Если, к примеру, вы берёте на прокат автомобиль – то вы уже уплатили стоимость проката. Вы его интенсивно используете, решая свои вопросы. И вам даже в голову не придёт: на свои деньги перекрашивать его. Или менять в нём старые детали на новые. Или обновлять треснувшее стекло.

Ваш интерес к автомобилю ограничен временем проката. Что потом будет с прокатным авто – вас совершенно не интересует. По-человечески это очень и очень понятно, но беда вся в том, что таким прокатным автомобилем для решения личных проблем для либералов выступают страны, народы, континенты, да и вся планета Земля в целом.

Они берут ресурсы – и выжимают из них прибыль, как воду из губки. Им интересна именно вода в губке, а что потом станет с губкой, кто её снова наполнит влагой – не их вопрос.

Частная собственность предполагает грабительское и мародёрское отношение ко всем, что относится за пределами частной собственности. Рыбак, быть может, бережёт бур, которым он бурит лёд, и бур – его частная собственность, но льда-то он беречь уж точно не станет!

Всякое наполнение предполагает вопрос лимитрофа: нельзя просто перетаскивать блага к себе – их же нужно откуда-то перетаскивать. Стремительное обогащение внутри домена может быть обеспечено только одним: таким же, или ещё более стремительным разорением какой-то из окружающих сред домена (природной, социальной, инфраструктурной, культурно-духовной). А чаще – сразу их всех, вместе взятых.

Потому что интенсивное обогащение не предполагает ни амортизации, ни рекультивации, ни развития ресурсов, из которых выжимается с максимальной эффективностью (а значит – так, чтобы другим после тебя вообще делать нечего было).

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Система, сбросив, как балласт с воздушного шара, всякую долговременную перспективу и долгосрочные проекты – выжала из текущего (доставшегося мародёрам) состояния инфраструктуры всё, что можно. Отжала лимон досуха – и пиршествовала блистательно. Для Европы это 1970-80 годы, и отчасти 90-е. Для нас – вероятно (по статистике так выходит) – 2007-8 гг.

А дальше рождаются новые поколения, приходят новые люди – а для них ничего нет!

Например, военная программа Дональда Трампа начала буксовать ещё до начала своей реализации. Причина — сокращающееся число годных к службе молодых американцев. Согласно официальным правительственным данным США, в 2018 году лишь четверть потенциальных солдат годится для военной службы, а почти три четверти жителей Америки в возрасте от 17 до 24 лет не могут пополнить ряды армии США из-за ожирения, хронических болезней, криминального прошлого или недостатка образования.

«Нельзя заметать всё это под ковёр», — считает генерал-лейтенант ВВС США Норман Сайп. Самая большая трудность — повальная эпидемия ожирения, связанная с низким качеством рыночных пищевкусовых продуктов. В погоне за прибылью весь агропром мира пытается вырастить побольше, предлагать подешевле и хранить нераспроданные продукты питания подольше. А это значит – гормоны роста, консерванты и прочая химия (включая и усилители вкусов, ароматов) – которые сделали из пищи мину замедленного действия. Продукты перестали быть продуктами!

Не меньшее беспокойство вызывает у военных экспертов состояние образования американской молодежи. Для прохождения службы в армии новобранцу необходим аттестат о среднем образовании, но молодые американцы не могут учиться. Им и негде, и не на что, и не хочется уже...

Федеральная статистика показывает, что даже среднюю школу заканчивают лишь 80% учащихся, но специалисты опасаются, что и эти данные неполные и завышенные. Преступления и наркотики — ещё один бич американской молодёжи. Каждый десятый молодой американец не может поступить на военную службу из-за своего криминального прошлого.

Генерал-лейтенант армии США Томас Спор, один из авторов доклада «Надвигающийся кризис национальной безопасности», с горечью признаёт:

«У всех у нас в голове существует образ крутого американского парня, этакого задиры, способного на всё. Но такой образ, увы, больше не соответствует действительности… Мы должны признать тот факт, что дела у нас не улучшаются, а ухудшаются…».

Генерал Спор предупреждает: «Мы уже и так снизили стандарты и приняли больше, чем обычно, людей, совершивших правонарушения. Мы заплатили за это высокую цену. В итоге они нарушают дисциплину и самовольно покидают части много чаще, чем остальные солдаты. Портить стандарты — последнее дело…»

Население США превращается в раздутых химической лжепищей неучей, явных уголовников и небоеспособных инвалидов.

Это дополняет клубничка – общество, заигравшееся в максимизацию прибыли частных собственников – переполняется разного рода извращенцами — гомосексуалистами, лесбиянками и трансгендерами...

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Я не злорадствую. Это конец не только их, но и возможный наш. В рыночном обществе одним всё, другим ничего, но самая главная его особенность, теоретически описанная мной выше – сильнее только обделяются в нём грядущие, ещё не родившиеся, и потому особенно беззащитные поколения.

У этой дороги, на которую встали наши звери и скоты в 1991 году – нет конца, кроме бездонной чёрной пропасти исторического, интеллектуального, да и физического небытия…

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[1] На 11.01.2016 -

[2] Парламентская газета, официальное издание Федерального Собрания РФ,

[3] Дело в том, что коэффициент ППС между Россией и США составляет 3:1. Поэтому при пересчете по ППС чашка за 4,1 доллара (что тоже выше, чем в США, причем в полтора раза!) стала «стоить» еще в три раза дороже.

[4] Немецкий производитель термостатов Tado опубликовал инфографику, в которой наглядно показано, какую температуру устанавливают на ночь пользователи термостатов в своей квартире в каждой из стран Европы. Российского обывателя эти цифры, разумеется, шокируют: они в пределах 16-17 градусов по Цельсию, а в Англии, так и вовсе 15! Одна только зима 2012-2013 унесла жизни 31100 «замерзших на дому» британцев в Англии и Уэльсе, что на 29% больше показателей предыдущего года — 24200 человек. Таковы реалии капитализма: неимущие остаются за бортом во льду…

[5] Средняя зарплата в килограммах картофеля по соответствующим времени ценам в РСФСР 1989 года составляла 1211 кг. картофеля. Подонок Ельцин свёл её до 172- 272 кг в разные годы его «реформ». Путин поднял до 1036 кг. в 2008 году. Это был пик возможностей системы, всё равно не догнавшей 1989 год. После чего начался долгий спад реальной товарной обеспеченности зарплат, который продолжается и в наши дни.

[6] Согласно Ж.Аттали, одному из ведущих идеологов Запада, куратору влиятельного Бильдербергского клуба, глобализация порождает новую кочевую элиту, которая необходимо должна быть оторванной от своих национальных корней. Вместе с тем, общество будущего далеко от утопии. Нищета здесь по-прежнему будет сочетаться с богатством, только уже в глобальном масштабе. Мондиалистская концепция переустройства мира, — это концепция биороботизации. Распространяется она через Международную академию информатизации. В этой концепции человек — придаток к кредитно-регистрационной карточке, кочевник в глобальном разделении специальностей, профессий — без семьи, без родины.

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