Популярный американский физик-теоретик Митио Каку верит, что люди наладят первый контакт с инопланетными цивилизациями в ближайшие 100 лет. Но это событие, по его мнению, повлечет ряд проблем.

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Об этом Каку заявил неделю назад, отвечая на вопросы своего поклонника. Один из них касался связи с внеземными существами. Физик-теоретик сообщил, что в этом столетии человечество обязательно получит от них сигнал. «Это будет радиосигнал, нужно просто дождаться его», — добавил Митио, информирует svodka.net.

Как считает Каку, ученые не смогут сразу понять, что это за сигнал, следовательно на расшифровку послания будет потрачено некоторое время. После раскодирования сообщения между нашей и внеземной цивилизацией установится связь. Однако Каку уверен, что она будет очень своеобразной и ни в коем случае не будет напоминать переписку в чате. Так как, «собеседники» будут находиться очень далеко – сообщения будут доходить очень долго, передают новости технологий.

Главная задача землян, по мнению физика-теоретика, -максимально быстро определить, кем являются инопланетяне – мирно настроенными соседями и воинственными врагами.

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