В своем обращении, записанном на английском языке, Светлана Агеева просит главу США и руководителей стран-участниц «нормандской четверки» — Германии и Франции — содействовать в ускорении переговоров по обмену пленными между Москвой и Киевом, передает

Такое же обращение, но на русском языке, Агеева записала к президенту РФ Владимиру Путину.

«Наши дети должны вернуться домой. Украинские матери ждут своих сыновей: Олега Сенцова, Стаса Клыха, Павла Гриба и многих других, а я жду Виктора», — говорит на видео мать россиянина, учительница английского из Алтайского края Светлана Агеева.

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