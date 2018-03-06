Инвестиции в украинские IТ-компании в 2017г выросли в 3 раза – Aventures Capital

Общий объем инвестиций в украинские IТ-компании в 2017 году составил $265 млн, что в 3,3 раза (на 231%) выше этого показателя в 2016 году.

Такие данные содержатся в отчете венчурного фонда AVentures Capital по итогам исследования Dealbook of Ukraine, подготовленного в партнерстве с Украинской ассоциацией венчурного капитала и прямых инвестиций (UVCA), Украинским сообществом бизнес-ангелов (UAngels) и ассоциацией Ukraine Digital News.

Согласно исследованию, в 2017 году было заключено 44 сделки, в 90% из которых ведущими были иностранные инвестиционные фонды (в частности, General Catalyst, IVP, Spark и Almaz Capital), но при участии украинских инвесторов.

Иностранный капитал составил 96% общего объема инвестиций, тогда как в 2016 году и ранее распределение внешнего и локального капитала было практически равным.

"Общий объем инвестиций в украинские IТ-компании за последние пять лет составил $630 млн, в том числе с участием ведущим мировых инвесторов. Это свидетельствует о развитии и устойчивости отрасли в условиях экономических и политических проблем страны", - отмечает управляющий партнер AVentures Capital, соавтор исследования Dealbook Евгений Сысоев.

В исследовании также отмечается, что в 2017 году украинские стартапы привлекали инвестиции в первую очередь от венчурных фондов (90%), а также от ангелов (6%) и на краундфандиновых платформах (3%) .

Самыми крупными раскрытыми сделками 2017 года стали $110 млн инвестиций в Grammarly (от General Catalyst, IVP и Spark Capital), $30 млн в BitFurry (от Credit China Fintech Holdings), $10 млн в Petcube (от Almaz Capital, Y Combinator, AVentures Capital, U.Ventures, Digital Future и др.) и $7 млн в People.ai (от Lightspeed Venture Partners, Index Ventures, Shasta Ventures, Y Combinator, SV Angel).

Как сообщалось, AVentures Capital, инвестирующий в инновационные компании на ранних стадиях, за последние 18 месяцев (по состоянию на середину декабря-2017) инвестировал более $3,5 млн в семь украинских компаний.

АVentures Capital основан в 2012 году. Осуществляет инвестиции в проекты на ранних этапах, ориентирован на сотрудничество с глобальными компаниями, имеющими R&D в Украине и странах Центральной и Восточной Европы. Фонд фокусируется на инвестициях в IT, включая такие сферы, как программное обеспечение, электронная коммерция, облачные сервисы, мобильные технологии, IoT и др.

Портфель AVentures Capital насчитывает более 10 компаний, в числе которых - Augmented Pixels, nuPSYS, Petcube, SpinBackup, StarWind, Rallyware, VOX, TeamFusion.