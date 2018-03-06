Сериал "Черное зеркало", посвященный роли высоких технологий в
современной жизни, продлен на пятый сезон, сообщается в Twitter
сериала. 17-секундный тизер пятого сезона "Черного зеркала" выпущен
под слоганом "Будущее будет еще более светлым, чем когда-либо".
Дата премьеры пока не называется. | Тизер пятого сезона
"Черного зеркала" выпущен под слоганом "Будущее будет еще более
светлым, чем когда-либо" Скриншот: Black Mirror / Twitter видео
The future will be brighter
than ever. pic.twitter.com/slVeg3VPd7
— Black Mirror (@blackmirror) 5 марта 2018 г. Видео: Black Mirror /
Twitter
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