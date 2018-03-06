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Сериал "Черное зеркало" продлили на пятый сезон. Видео
06.03.2018 11:03
Сериал "Черное зеркало", посвященный роли высоких технологий в современной жизни, продлен на пятый сезон, сообщается в Twitter сериала. 17-секундный тизер пятого сезона "Черного зеркала" выпущен под слоганом "Будущее будет еще более светлым, чем когда-либо". Дата премьеры пока не называется.   | Тизер пятого сезона "Черного зеркала" выпущен под слоганом "Будущее будет еще более светлым, чем когда-либо" Скриншот: Black Mirror / Twitter видео

The future will be brighter than ever. pic.twitter.com/slVeg3VPd7

— Black Mirror (@blackmirror) 5 марта 2018 г. Видео: Black Mirror / Twitter

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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