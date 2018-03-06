Североатлантический альянс не хочет новой холодной войны. Таким образом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о новом ядерном вооружении, сообщает Reuters .

"Конечно, мы обеспокоены, потому что НАТО не хочет новой холодной войны. Мы не хотим новой гонки вооружений", - заявил Столтенберг.

Он также подчеркнул, что выступление Путина накануне президентских выборов соотносится с поведением, в соответствии с которым Россия разработала новое оружие и использовала военную силу в Украине.

"Эта картина, которую мы видели в течение нескольких лет, является частью того, почему НАТО сейчас адаптирует и внедряет сильнейшее подкрепление нашей коллективной обороны со времен холодной войны", - подчеркнул Столтенберг.

Как сообщал svodka.net, президент Российской Федерации Владимир Путин считает, что между Россией и США происходит гонка вооружений .

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