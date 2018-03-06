Сопредседатели Межпарламентского совета Украина-НАТО призвали парламенты стран НАТО к солидарности и поддержке Украины. Об этом идет речь в обнародованном документе.

svodka.net/svodka.net/svodka.net/svodka.net/

«Нынешняя встреча на Черноморском побережье Украины через четыре года после незаконной аннексии Россией Крыма и города Севастополя является случаем для того, чтобы подтвердить наше осуждение незаконной российской оккупации и милитаризации этих территорий, а также продолжающихся нарушений основополагающих прав местного населения, в частности, крымских татар и этнических украинцев. В то же время Москва продолжает оказывать политическую, военную и экономическую помощь членам незаконных вооруженных формирований в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей», — идет речь в заявлении, информирует svodka.net.

Авторы документа призвали парламентариев государств-членов НАТО «к дальнейшей солидарности и поддержке Украины в их национальных парламентах».

Ввиду того, что через четыре месяца лидеры государств-членов НАТО встретятся на саммите в Брюсселе, председательствующие на заседании Межпарламентского совета призвали их провести заседание Комиссии Украина-НАТО для подтверждения евроатлантических перспектив Украины и ее поддержки через Комплексный пакет помощи.

Читайте: В Украину надвигается потепление, - синоптики

Также они призвали положить конец нарушениям прекращения огня, предоставить полный и безопасный доступ наблюдателям ОБСЕ и достичь быстрейшего продвижения в освобождении заложников и политических заключенных, которые незаконно содержатся на России и на оккупированных территориях».

Как сообщалось, в Одессе продолжается заседание Межпарламентского совета Украина-НАТО. В нем принимают участие парламентарии 12 стран-членов НАТО, председательствуют на заседании первый заместитель Председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко и член Парламентской ассамблеи НАТО, канадский сенатор Рейнелл Андрейчук.

В программе мероприятий Межпарламентского совета Украина-НАТО — посещение участниками заседания одной из военно-морских баз ВСУ, где они осмотрят ее инфраструктуру, пообщаются с командованием и корабельным составом.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира