Дочь ректора Санкт-Петербургского горного университета Владимира
Литвиненко Ольга заявила, что кандидатскую диссертацию, которую
защитил президент РФ Владимир Путин, написал ее отец. Спикер Кремля
Дмитрий Песков опроверг эту информацию. Этот материал можно
прочитать и на украинском языке Песков о том, что Путин якобы не
сам писал диссертацию: Это не так Фото: EPA По словам Пескова, на
эту тему "нечего комментировать", поскольку "это не так".Он сказал,
что заявления Ольги Литвиненко на этот счет "не носят
утвердительного характера".4 марта дочь ректора
Санкт-Петербургского горного университета Владимира Литвиненко
Ольга заявила, что кандидатскую диссертацию "Стра
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