Дочь ректора Санкт-Петербургского горного университета Владимира Литвиненко Ольга заявила, что кандидатскую диссертацию, которую защитил президент РФ Владимир Путин, написал ее отец. Спикер Кремля Дмитрий Песков опроверг эту информацию. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Песков о том, что Путин якобы не сам писал диссертацию: Это не так Фото: EPA По словам Пескова, на эту тему "нечего комментировать", поскольку "это не так".Он сказал, что заявления Ольги Литвиненко на этот счет "не носят утвердительного характера".4 марта дочь ректора Санкт-Петербургского горного университета Владимира Литвиненко Ольга заявила, что кандидатскую диссертацию "Стра Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки что диссертацию путин литвиненко песков Теги: мир