Украинскому парламентскому большинству стоит законодательно обеспечить права оппозиции – евродепутат Брок

Большинству Верховной Рады стоит законодательно обеспечить права оппозиции, поскольку в будущем это может понадобиться им самим, отмечает глава комитета Европарламента по иностранным делам Элмар Брок.

"Каждое правительство в какой-то момент становится оппозицией. Всегда справедливо думать наперед и давать оппозиции заранее честные права, потому что в один день эти права понадобятся вам. Это – механизм демократии", - сказал он во вторник в Киеве в ходе конференции, посвященной реформе парламента.

Э.Брок также высказал надежду на то, что к завершению каденции нынешнего созыва Верховной Рады состоится реформа ее работы.