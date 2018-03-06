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Украинскому парламентскому большинству стоит законодательно обеспечить права оппозиции – евродепутат Брок
06.03.2018 11:14

Украинскому парламентскому большинству стоит законодательно обеспечить права оппозиции – евродепутат Брок

Украинскому парламентскому большинству стоит законодательно обеспечить права оппозиции – евродепутат Брок

Большинству Верховной Рады стоит законодательно обеспечить права оппозиции, поскольку в будущем это может понадобиться им самим, отмечает глава комитета Европарламента по иностранным делам Элмар Брок.

"Каждое правительство в какой-то момент становится оппозицией. Всегда справедливо думать наперед и давать оппозиции заранее честные права, потому что в один день эти права понадобятся вам. Это – механизм демократии", - сказал он во вторник в Киеве в ходе конференции, посвященной реформе парламента.

Э.Брок также высказал надежду на то, что к завершению каденции нынешнего созыва Верховной Рады состоится реформа ее работы.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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