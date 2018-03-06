Начиная с января 2013 года, мужчина должен был ежемесячно платить бывшей жене по 500 грн алиментов для содержания дочери.

Обвиняемый в суде признал свою вину полностью.

Несмотря на то, что он не имел судимости, не состоит на учете в наркологическом и психоневрологическом диспансерах, получил положительные характеристики от соседей, суд назначил ему наказание за нарушение ч.1 ст.164 УК в виде 120 часов общественных работ.

Приговор может быть обжалован в апелляционном суде в течение 30 дней со дня его провозглашения.

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