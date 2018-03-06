Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис осудил очередную информационную атаку пророссийских СМИ, которые распространили фейк о том, что якобы на международном бизнес-форуме в Вильнюсе он заявил о признании Крыма российским.

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Об этом сообщается на сайте военного ведомства Литвы, информирует svodka.net.

«Это еще одна попытка распространить ложь, намерение поссорить партнеров, снизить доверие общественности к поддержке Литвой Украины, дискредитировать Литву на международной арене», — сказал Кароблис.

Он подчеркнул, что «безопасность и стабильность Украины, способность реагировать на возникающие угрозы серьезно влияет на ситуацию безопасности в регионе, и следовательно сотрудничество с Украиной в течение длительного времени является одним из наиболее важных литовских приоритетов внешней политики и политики безопасности». «Литва поддерживает независимость и территориальную целостность Украины, поддерживает и продолжает поддерживать стремления Украины к европейской и евроатлантической интеграции», — заявляет министр обороны Литвы.

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Данная фейковая новость распространялась в выходные дни в Интернете на русском и украинском языках. Позже была изготовлена фальшивка и на английском языке. Особенно цинично данный фейк выглядит еще и потому, что на американско-литовском экономическом форуме, упомянутом в дезинформации, министр обороны Литвы даже не присутствовал, подчеркнули в ведомстве.

В Литве напоминают, что они поддерживают Украину во всех возможных и законных формах, включая военную поддержку. Литва передала элементы вооружения и боеприпасов. Украинцы, получившие ранения в рамках антитеррористической операции, проходят лечение и реабилитацию в гражданских медицинских учреждениях и Военно-реабилитационном центре в Друскининкае в Литве. Вооруженные силы Литвы также впрямую сотрудничают с Вооруженными силами Украины в области военной подготовки. Украинских солдат приглашают учиться в военные учебные заведения Литвы; Литва финансирует обучение украинских офицеров в Балтийском оборонном колледже. Кроме того, Литва, Польша и Украина создали трехстороннюю бригаду LITPOLUKRBRIG, отмечается в сообщении.

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