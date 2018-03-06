Следующее заседание по делу бывшего руководителя парламентской фракции Партии регионов Александра Ефремова состоится 6 марта. Ефремова задержали 30 июля 2016 года Фото: efremov.org.ua "Судом продлен срок меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении обвиняемого Ефремова до 3.05.2018 включительно", – говорится в сообщении. Такое решение суд принял 5 марта.Следующее судебное заседание в уголовном производстве в отношении Ефремова состоится 6 марта 2018 года. https://www.facebook.com/gp.gov.ua/posts/1044362029035392 Экс-глава парламентской фракции Партии регионов был задержан 30 июля 2016 года в аэропорту перед вылетом в Австрию и арестован на следующий день. Сейчас Ефремов находится под стражей, его подозревают в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, создании террористической организации "ЛНР", а также присвоении, растрате или завладении имуществом путем злоупотребления служебным положением.4 января 2017 года обвинительный акт в отношении Ефремова направили в суд. 10 января адвокат Ефремова Александр Мельников сообщил, что уголовное производство в отношении его подзащитного будет рассматривать Старобельский районный суд Луганской области.В сентябре 2017 года в отношении Ефремова было открыто уголовное производство по факту давления на свидетеля.Прокурор на судебном заседании 17 ноября 2017 года заявил, что на зарубежных счетах родственников Ефремова находится около 33 млн швейцарских франков.17 ноября 2017 года Ефремову в седьмой раз продлили арест на два месяца.12 января 2018 года суд снова продлил арест Ефремову до марта. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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