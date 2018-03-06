Президент Дональд Трамп попросил рассмотреть возможный ответ на применение правительственной армией химического оружия под Дамаском. Этот вопрос обсуждался на встрече главы Белого дома с министром обороны Джеймсом Мэттисом, а также с советником по национальной безопасности Гербертом Макмастером. Окончательное решение, однако, не принято, передает РБК со ссылкой на WP.

По словам собеседника газеты, Мэттис высказался против удара по армии Асада, тогда как Макмастер был за. При этом официально в Пентагоне утверждают, что Мэттис вовсе не присутствовал на обсуждении.

Сообщения о применении химического оружия в Восточной Гуте появились 25 февраля. Работающие в контролируемых мятежниками районах врачи утверждали, что у целого ряда пациентов были симптомы отравления хлором, а один ребенок в результате скончался.

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Как ранее, Великобритания рассмотрит возможность присоединиться к ударам США по армии Башара Асада в случае, если будут получены достаточные доказательства использования химического оружия Дамаском против мирного населения, заявил во вторник глава британского МИДа Борис Джонсон.

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