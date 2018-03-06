Международные резервы Украины в феврале остались на уровне $18,4 млрд

Международные резервы Украины, по предварительным данным, уменьшились в феврале 2018 года на 0,2% и составили $18 млрд 409,8 млн на 1 марта, сообщается в пресс-релизе Национального банка Украины (НБУ).

Пополнение международных резервов в течение февраля происходило, прежде только, за счет интервенций на валютном рынке, отмечается в сообщении. Приток капитала нерезидентов вместе с увеличением поступлений валютной выручки от экспортеров на фоне сохранения благоприятной конъюнктуры на мировых рынках положительно повлиял на предложение валюты на межбанковском рынке. Это позволило Нацбанку выкупать излишки валюты с рынка для пополнения резервов, не противодействуя укреплению обменного курса гривни.

По итогам февраля НБУ купил на межбанковском рынке $426,9 млн, в том числе $222 млн - по интервенциям в форме запроса наилучшего курса. НБУ также продал $30 млн по интервенциям в форме запроса наилучшего курса. Чистая покупка валюты НБУ составила $396,9 млн.

Кроме того, в феврале в резервы поступило $137,4 млн от размещения ОВГЗ, деноминированных в иностранной валюте.

Платежи правительства и Нацбанка по государственному долгу в иностранной валюте были осуществлены в феврале на сумму $536,8 млн. В частности, $465,9 млн было выплачено Международному валютному фонду, еще $70,9 млн направлено на обслуживание и погашение госдолга в иностранной валюте, из них $16 млн - на обслуживание ОВГЗ в иностранной валюте.

На объем резервов также повлияла переоценка финансовых инструментов (изменение рыночной стоимости, курса гривни к иностранным валютам) на сумму $41,9 млн.

Объем международных резервов покрывает 3,5 месяца будущего импорта и является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и НБУ.