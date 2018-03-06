О причинах, которые заставили бойцов сломать присягу, «Радио Свобода» рассказал Владислав Селезнев — военный знаток, экс-спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

«Работа соответствующих должностных лиц, шантаж, угрозы. Это происходило на фоне определенных финансовых преференций, которые предлагали представители России. Безусловно, каждый делал свой выбор. Кто-то шел на сделку с совестью. По состоянию на середину апреля 2014 года, в состав Черноморского флота России влились 9000 бывших украинских военнослужащих, которых, по норме закона, мы считаем предателями Украины «, — рассказал эксперт.

Добавил, что значительную роль сыграло комплектования подразделений на аннексирована полуострове. Людей набирали по территориальному принципу.

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