Курс Bitcoin 6 марта на двух основных по объему торгов биржах по сравнению с понедельником потерял более 1,5%.

Курс покупки Bitcoin к доллару 6 марта, во вторник, на 11.00 по киевскому времени на двух основных по объему торгов биржах составил:, информирует svodka.net.

Американская биржа Poloniex 11 268.96 BTС/USD (-1.62%)

Американская биржа Bitfinex 11 258.00 BTС/USD (-1.58%)

Курс биткоина на американской бирже Poloniex по сравнению с понедельником (11 439.00 BTС/USD) упал на 1.62%. За 24 часа объемы торгов на этой бирже составили 27 850 579 долларов на 2431 биткоин.

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Биткоин — это инновационная сеть платежей и новый вид денег. Используя P2P (пиринговую) технологию, Биткоин функционирует без какого-либо контролирующего органа или центрального банка; обработка транзакций и эмиссия осуществляются коллективно участниками сети.

Благодаря своим уникальным свойствам Биткоин открывает новые возможности, которые не предоставляла ни одна платежная система.

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