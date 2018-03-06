Многие модницы и модники любят включать в свой гардероб трикотажные изделия

Как женские, так и мужские трикотажные вещи приносят своим обладательницам море удовольствия. Изделия из трикотажа традиционно встречаются в модных коллекциях каждого сезона. К примеру, здесь http://eterna.in.ua/ можно выбрать самые стильные и оригинальные обновки, для создания актуального образа.

Трикотаж интересен тем, что остается востребованным, независимо от веяний моды. А количество интересных комбинаций, которые можно придумать с этим материалом, поражают самое смелое воображение. В частности, в данном каталоге http://www.eterna.in.ua/muzhskoj-trikotazh представлены эффектные и оригинальные вещи, которые достойно дополнят мужской гардероб.

Давайте разберемся, как правильно выбирать трикотаж, чтобы извлечь из этого популярного материала максимум пользы.

Как выбирать трикотаж

Если вы решили дополнить свой гардероб трикотажной обновкой, вам следует определиться с типом материала.

Тонкий трикотаж – выглядит утонченно, даже нарядно, создает более легкий силуэт. С ним хорошо создавать многослойные композиции. Тонкий материал подходит как для нарядных, так и повседневных вещей. Множество таких нарядов можно выбрать здесь http://www.eterna.in.ua/zhenskij-trikotazh.

Толстый трикотаж – отлично сочетается с джинсами, облегающими брюками или леггинсами. Особенно, если это очень качественный пуловер или кардиган. Толстый трикотаж оптимально подходит в качестве материала для повседневных вещей. Casual или городской стили открывают большой простор для экспериментов с вещами из толстого трикотажа.

Тонкий трикотаж более универсален, его легче подобрать по фигуре. Но и изделия из толстого трикотажа будут выглядеть потрясающе, если знать, как их выбирать.

Секреты толстого трикотажа

Поклонникам длинных толстых кардиганов или джемперов лучше выбирать модели длиной до средины бедра. Ее силуэт должен быть приталенным.

Обладательницы фигуры «груша» будут выглядеть сногсшибательно в коротком изделии из толстой пряжи в комплекте с длинной и тонкой блузкой или водолазкой.

Объемный вязаный верх лучше только смотрится с низом облегающего или прямого фасона. Если это юбка – то не слишком короткая.

Чаще только встречаются изделия из шерсти мериноса или из кашемира. Первый может колоться, но стоит дешевле, а выбор вещей из него разнообразнее. Кашемир гораздо приятнее на ощупь, гладкий и мягкий. Лаконичный кашемировый пуловер без особого декора станет универсальной вещью в вашем гардеробе.