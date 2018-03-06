|Тонкости выбора трикотажных вещей
|06.03.2018 11:27
|
Многие модницы и модники любят включать в свой гардероб трикотажные изделияТеплые, яркие, уютные наряды позволяют всегда оставаться в тренде, не жертвуя комфортом. А чтобы обновка служила долго, необходимо выбирать правильный трикотаж.
Как женские, так и мужские трикотажные вещи приносят своим обладательницам море удовольствия. Изделия из трикотажа традиционно встречаются в модных коллекциях каждого сезона. К примеру, здесь http://eterna.in.ua/ можно выбрать самые стильные и оригинальные обновки, для создания актуального образа.
Трикотаж интересен тем, что остается востребованным, независимо от веяний моды. А количество интересных комбинаций, которые можно придумать с этим материалом, поражают самое смелое воображение. В частности, в данном каталоге http://www.eterna.in.ua/muzhskoj-trikotazh представлены эффектные и оригинальные вещи, которые достойно дополнят мужской гардероб.
Давайте разберемся, как правильно выбирать трикотаж, чтобы извлечь из этого популярного материала максимум пользы.
Как выбирать трикотаж
Если вы решили дополнить свой гардероб трикотажной обновкой, вам следует определиться с типом материала.
Тонкий трикотаж более универсален, его легче подобрать по фигуре. Но и изделия из толстого трикотажа будут выглядеть потрясающе, если знать, как их выбирать.
Секреты толстого трикотажа
Чаще только встречаются изделия из шерсти мериноса или из кашемира. Первый может колоться, но стоит дешевле, а выбор вещей из него разнообразнее. Кашемир гораздо приятнее на ощупь, гладкий и мягкий. Лаконичный кашемировый пуловер без особого декора станет универсальной вещью в вашем гардеробе.