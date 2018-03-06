Например, в США сахар содержится примерно в 80% обработанной еды. Потребителя ожидает невиданное разнообразие, ведь в продукты может быть добавлен свекольный, тростниковый, солодовый или кукурузный сахар, кленовый сироп, фруктоза, декстроза и т.д.

А самое неприятное, что сахар подстерегает нас не только в привычных сладостях или выпечке, но и в колбасе, кетчупе, майонезе, всевозможных полуфабрикатах и консервах и т.д.

Наихудшим видом продукции с добавленным сахаром диетологи единодушно назвали подслащенные напитки. Вторым по опасности источником являются сладости — десерты, конфеты, торты, пирожные, печенья, булки.

Ученые напоминают: употребление продуктов с добавленным сахаром не только снабжает организм лишними калориями, но и приводит к всевозможным нарушениям: сахарной зависимости, привычке переедать, ожирению, диабету, проблемам с сердцем и сосудами, сбоям функции поджелудочной железы и т.д.

Эксперты советуют избегать потребления обработанных продуктов в упаковках и делать выбор в пользу овощей, фруктов, домашней еды. При этом диетологи советуют в домашние сладости и выпечку прибавлять минимальное количество сахара.

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