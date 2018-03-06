Проблемы с газом в Украине вскрыли реальные сложности, которые могут возникнуть в топливно-энергетическом комплексе страны из-за закупки стратегических ресурсов за рубежом (в стране-агрессоре).

Для решения этих проблем и повышения энергобезопасности Украины следует немедленно перевести блоки тепловых станций с антрацита на уголь группы «Г». Такое мнение в комментарии агентству высказал Руслан Богданов, заместитель главы Федерации работодателей топливно-энергетического комплекса Украины.

«История с газом — это знак для нашей власти. Знак, что ситуация может повторится в любой отрасли, где мы закупаем стратегические ресурсы за границей. Например, тот же уголь. Уже год говорим о том, что нужно развивать собственную отрасль, а все равно продолжаем везти уголь из России, США и ЮАР. Нужно безотлагательно переводить станции с антрацитового угля на газовый, нужно увеличивать спрос на украинский уголь и снижать закупки иностранного», — считает Руслан Богданов.

Эксперт резко раскритиковал правительство, в частности, министерство энергетики и угольной промышленности, за то, что не предпринимается никаких мер по обеспечению энергонезависимости страны.

«Что мешает России после газа перекрыть поставки угля в Украину? Что тогда будут рассказывать министр энергетики Насалик и профильный вице-премьер-министр Кистион?», — отмечает Руслан Богданов.

Ранее вице-премьер-министр Владимир Кистион заявил, что принимать решение относительно введения приоритетности украинского угля над импортом не входит в полномочия Кабинета министров Украины, и этот вопрос правительством даже не рассматривается.

Михаил Волынец, глава Независимого профсоюза горняков Украины объяснил такую позицию профильного вице-премьера тем, что Кабинет Министров Украины не хочет брать на себя ответственность за угольную сферу и шахтеров.

Как уже сообщалось, 19 февраля на Пленуме ЦК Профсоюза работников угольной промышленности Украины было приняты требования работников государственных угольных предприятий. Указанные требования оформлены в виде Манифеста, который включает пять основных шагов по спасению отрасли. Среди требований Манифеста — обязать все ТЭС и ТЭЦ немедленно перевести существующее оборудование со сжигания антрацита на украинский уголь, который добывается в Волынской, Днепропетровской, Львовской, Донецкой и Луганской областях. Это уменьшит потребность в антраците и создаст основания для развития украинской угольной промышленности.

Как сообщалось ранее, по данным ГФС, валютные по итогам 2017 года валютные расходы на покупку угля выросли почти в два раза — до 2,744 миллиарда долларов с 1,467 миллиарда долларов. Крупнейшим поставщиком стала Россия — импорт угля из РФ в денежном выражении составил 1,552 миллиарда долларов (56,6%).

Источник: ukranews.com

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