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Сутки в АТО: 3 обстрелы, есть раненый
06.03.2018 11:35
Сутки в АТО: 3 обстрелы, есть раненый
С 82-мм минометов и крупнокалиберных пулеметов соперник вел огонь близко Троицкого
За прошедшие сутки, 5 марта, боевики 3 раза нарушили режим тишины - 1 военнослужащий получил ранение.
Сутки в АТО: 3 обстрелы, есть раненый Фото: 24tv.ua

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО .

"Вторая половина прошедшие сутки, начиная с 16:00, в районе проведения АТО прошла без нарушений режима прекращения огня - вдоль всей линии разграничения сторон не зафиксировано ни одного обстрела. Зато к тому, российско-оккупационные группировки 3 раза нарушали перемирие", - говорится в отчете.

На Луганском направлении оккупанты применили минометы калибра 82-мм, гранатометы и стрелковое оружие неподалеку Счастье.

С 82-мм минометов и крупнокалиберных пулеметов соперник вел огонь близко Троицкого.

"На Донецком направлении враг обстрелял защитников Новотроицкого из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия", - отмечают в штабе.

Напомним, что п ротягом прошедшие сутки в зоне АТО было зафиксировано семь обстрелов украинских позиции со стороны террористов .

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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