С 82-мм минометов и крупнокалиберных пулеметов соперник вел огонь близко Троицкого

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО .

"Вторая половина прошедшие сутки, начиная с 16:00, в районе проведения АТО прошла без нарушений режима прекращения огня - вдоль всей линии разграничения сторон не зафиксировано ни одного обстрела. Зато к тому, российско-оккупационные группировки 3 раза нарушали перемирие", - говорится в отчете.

На Луганском направлении оккупанты применили минометы калибра 82-мм, гранатометы и стрелковое оружие неподалеку Счастье.

С 82-мм минометов и крупнокалиберных пулеметов соперник вел огонь близко Троицкого.

"На Донецком направлении враг обстрелял защитников Новотроицкого из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия", - отмечают в штабе.