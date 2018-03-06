Соседка погибшей семьи из Бердичева (Житомирская область) рассказала, что из-за дорогого газа люди иногда топили дровами. Вероятнее только, именно это могло стать причиной скопления угарного газа в доме, что привело к смерти супругов, их детей, внуков и двух гостей.

На видео, опубликованном пользователем Валерием Шелепой в Youtube, женщина также рассказала, что ее соседи были вполне нормальной и благополучной семьей.

По ее словам, первой забила тревогу сестра погибшей хозяйки дома из-за того, что ее близкие вторые сутки не выходили на связь. Она приехала на место происшествия и начала спрашивать у соседей, не видели ли они кого либо из членов семьи.

Чтобы узнать, дома ли они, она взяла в ближайшем доме лестницу и позвала на подмогу сына соседки ее сестры. Подойдя к дому, они увидели, что в нем горит свет и заподозрили, что случилось несчастье.

Мужчина поднялся по лестнице, заглянул в окно дома сверху и увидел, что вся семья и двое их гостей лежат неживые.

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После этого сестра погибшей позвонила в скорую помощь, где ей сказали ломать дверь, пока они будут в пути.

Соседка рассказывает, что, зайдя внутрь, они увидели жуткую картину: сын хозяйки дома со своей девушкой лежали в прихожей, дальше лежали его родители, при этом мужчина как бы приобнимал жену. Один человек сидел на стуле, а дети лежали на кроватях. Вероятнее только, семья уже готовилась ложиться спать.

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