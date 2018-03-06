Нафтогаз будет доказывать это в рамках нового арбитражного процесса.

НАК Нафтогаз Украины считает тариф на транзит природного газа по территории Украины заниженным в 2 раза. Об этом в эфире “Свобода слова“ на телеканале ICTV заявил главный коммерческий директор Нафтогаза Юрий Витренко.

“Мы считаем, что стоимость транзита территорией Украины является заниженной приблизительно в 2 раза, и мы будем пытаться сейчас это доказать скорее только в рамках нового арбитражного процесса“, — отметил Витренко.

По его словам, Нафтогаз недополучил примерно 20 млрд долларов за недостаточный транзит в 2009-2017 гг.

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