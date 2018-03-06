|В Одессе посреди улицы обнаружили труп россиянки
|06.03.2018 11:42
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Труп гражданки России поздно вечером обнаружил ее сожитель, которому она ранее назначила встречу. Женщина могла скончаться от передозировки наркотиков.
В Одессе в понедельник, 5 марта, нашли труп гражданки России, информирует svodka.net.
Отмечается, что труп обнаружил сожитель умершей.
На место прибыла следственно-оперативная группа.
По мнению сожителя, женщина могла скончаться от передозировки наркотиков.
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