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Кроссовер Volvo стал лучшим автомобилем года в Европе
06.03.2018 11:43
Кроссовер Volvo стал лучшим автомобилем года в Европе
Второе место занял хэтчбек Seat Ibiza
Кроссовер Volvo XC40 стал победителем конкурса "Европейский автомобиль года".
Кроссовер Volvo стал лучшим автомобилем года в Европе Фото: из свободных источников

Шведская марка получила эту премию впервые. Результаты голосования объявили накануне Женевского автосалона, пишет Motor.

Кроссовер Volvo XC40 получил 325 голосов, следующий за ним хэтчбек Seat Ibiza - 242 голоса, третьим с результатом 226 голосов стал седан BMW 5 серии.

В список номинантов на премию также вошли Kia Stinger (204 балла), Citroen C3 Aircross (171 балл), Audi A8 (169 баллов) и Alfa Romeo Stelvio (163 балла).

Ранее победителем премии "Европейский автомобиль года" становились Peugeot 3008, Opel Astra, Volkswagen Passat, Peugeot 308 и Volkswagen Golf.

Напомним, что  Volvo Car Group объявила, что с 2019 все новые модели этой марки будут иметь электрическую или гибридную версию .

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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