Кроссовер Volvo стал лучшим автомобилем года в Европе Второе место занял хэтчбек Seat Ibiza Кроссовер Volvo XC40 стал победителем конкурса "Европейский автомобиль года". Фото: из свободных источников Шведская марка получила эту премию впервые. Результаты голосования объявили накануне Женевского автосалона, пишет Motor. Кроссовер Volvo XC40 получил 325 голосов, следующий за ним хэтчбек Seat Ibiza - 242 голоса, третьим с результатом 226 голосов стал седан BMW 5 серии. В список номинантов на премию также вошли Kia Stinger (204 балла), Citroen C3 Aircross (171 балл), Audi A8 (169 баллов) и Alfa Romeo Stelvio (163 балла). Ранее победителем премии "Европейский автомобиль года" становились Peugeot 3008, Opel Astra, Volkswagen Passat, Peugeot 308 и Volkswagen Golf. Напомним, что Volvo Car Group объявила, что с 2019 все новые модели этой марки будут иметь электрическую или гибридную версию . Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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