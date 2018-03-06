Кризисный комитет при Минэнергоугля заявляет об окончании кризисной ситуации

Кризисный комитет при Министерстве энергетики и угольной промышленности Украины объявил о завершении мероприятий для экономии природного газа и переходе в штатный режим, сообщил советник главы министерства Максим Белявский.

"Кризисный комитет при Минэнергоугля только что принял решение объявить о завершении кризисной ситуации и переходе в штатный режим работы с 7 марта 2018 года", - написал он на своей странице в соцсети "Фейсбук".

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Как сообщалось, в связи с введением в Украине Национального плана действий для экономии энергоресурсов из-за нехватки газа 2 марта было принято решение о переводе ТЭЦ и ТКЭ на работу на резервных видах топлива, в основном мазута, а также о приостановке работы ряда учебных учреждений.

Ранее, 1 марта, пресс-служба ПАО "Укртрансгаз" сообщила, что российский "Газпром" с начала 2018 года ни разу не обеспечил давление на входе в ГТС Украины, соответствующее хотя бы минимальным условиям транзитного контракта.

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в тот же день заявил о дефиците газа в Украине в объеме около 10 млн куб. м в сутки из-за морозов и отказа "Газпрома" в его поставках и предложил ввести ограничения на потребление газа в стране на несколько дней.