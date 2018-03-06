Поджог здания Общества венгерской культуры Закарпатья, произошедший во вторник, 27 февраля, переквалифицировали в теракт. Такое заявление сделала пресс-секретарь прокуратуры Закарпатской области Виктория Попович.

"Фигурантам дела изменено подозрение. Поэтому их обвиняют в совершении теракта. Прокуратура требует избрать для них меру пресечения в виде содержания под стражей без назначения залога", - говорится в сообщении.

Как сообщал svodka.net ранее, во вторник, 27 февраля, в ужгородском офисе Общества венгерской культуры Закарпатья произошел второй поджог за месяц .

Глава Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль сообщил, что к поджогу причастны участники АТО . Также была установлена личность организатора преступления - это житель Приднестровья, который сразу после поджога сбежал домой.

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