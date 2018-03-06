США заморозили контакты на высшем уровне с Польшей, а в Конгрессе царят антипольские настроения из-за принятия резонансного польского закона об Институте нацпамяти

Об этом пишет Оnet.pl со ссылкой на источники.

По данным издания, в кулуарах польского МИД говорят об острейшем кризисе в двусторонних отношениях с США из-за закона об Институте нацпамяти, который вызвал резкое неприятие Израиля и Украины.

Во время встречи с послом Польши, заместитель госсекретаря по вопросам Европы и Евразии Уэсс Митчелл заявил, что обновленный закон об Институте нацпамяти неприемлем для США, поскольку нарушает свободу слова. Исходя из этого послу был поставлен ультиматум из нескольких пунктов.

Прежде только – пока ситуация вокруг спорного закона не будет разрешена, США вводят запрет на двусторонние контакты на самом высоком уровне с польскими чиновниками. Таким образом о встречах Анджея Дуды с президентом Дональдом Трампом и вице-президентом Майком Пенсом можно пока забыть.

Митчелл прямо указал, что в Конгрессе растут антипольские настроения. При этом парламентарии в ближайшее время должны утвердить финансирование военных проектов в Польше и размещение там американской бригады. Американский дипломат предупредил, что если польские власти не пойдут на уступки, финансирование военного сотрудничества может быть заблокировано.

Обновленный польский закон об Институте национальной памяти, который значительно расширяет полномочия учреждения в деле расследования «преступлений, совершенных против польского народа и его доброго имени», вступил в силу 1 марта 2018 года.

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Закон вводит уголовную ответственность за публичные высказывания о причастности поляков к Холокосту в годы Второй мировой войны. В частности, речь идет об использовании формулировки «польские лагеря смерти».

Кроме того, запрещается отрицать преступления украинских националистов против поляков. Эта норма касается Волынской резни, которую Варшава ранее признала геноцидом.

С критикой этого закона выступили США, Израиль и Украина. В израильском МИД сообщили, что Израиль с абсолютной серьезностью рассматривает любые попытки оспорить историческую правду. Госдеп США призвал Варшаву пересмотреть закон.

Президент Дуда в своем представлении в Конституционный суд опротестовал формулировки в обновленном законе об «украинских националистах» и «восточная Малопольша».

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