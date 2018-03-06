В православном мире — громкий скандал: опубликовано письмо к патриарху РПЦ Кириллу от лица якобы предстоятеля УАПЦ митрополита Макария.

В письме звучат просьба «возродить древнюю Галицкую митрополию» на базе трех епархий УАПЦ и призыв признать архиерейские хиротонии УАПЦ в 90-е годы. Проще говоря, УАПЦ просит расширить свое влияние в Украине.

Эпистола может быть как дискредитацией автокефалии, так и «играми престолов» в церкви. В УАПЦ факт написания «Вестям» опровергли, назвав провокацией. «Блаженнейший не писал... Но мы знаем, откуда оно, — смотрите, кто его показал», — сказали нам, уточнив, что письмо появилось на сайте, близком к помощнице покойного митрополита УАПЦ Мефодия — Наталье Шевчук.

В комментарии СМИ та признала, что эпистола — «из надежного источника». Последствий у письма несколько. Во-первых, между УАПЦ и УПЦ КП идет борьба за статус фаворита Константинополя в Украине. «Диалог возможен — вселенский патриарх Варфоломей не раз уже объявлял о своих интересах в Украине, плюс ходит информация об открытии «подворий» в Киеве и Львове», — напомнил «Вестям» религиовед Алексей Смирнов. А разговор УАПЦ с РПЦ рушит репутацию автокефалов. «Они больше подходят для восстановления влияния Константинополя в Украине, нежели УПЦ КП, ведь имеют легитимный статус и более низкий уровень конфликта с УПЦ, — сказал «Вестям» политолог Руслан Бортник. — А после письма к Кириллу со стороны патриарха Филарета УПЦ КП странно выглядит в глазах Константинополя».

Есть и вторая версия. По данным источников «Вестей» в православном мире, Наталья Шевчук близка к митрополиту УПЦ Александру Драбинко. «Мало кто знает, что он выразил готовность занять пост главы УАПЦ, — для него это возможность выйти из тени в УПЦ и участвовать в формировании параллельной канонической церкви», — считает наш собеседник. Уточнить позицию Драбинко в понедельник, 5 марта, не удалось — он отключил телефон.

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