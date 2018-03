Лидировала в перечне композиция рэпера Дрейка God’s Plan. В клипе на данную песню исполнитель раздает случайным прохожим миллион долларов.

В Сети составили рейтинг лучших рэп-хитов начала 2018 года. Лидером списка оказался рэпер Дрейка с композицией God’s Plan. Составителями рейтинга выступили авторы журнала Esquire, информирует svodka.net.

В видео на песню он раздает случайным прохожим миллион долларов. Благодаря новому клипу исполнитель уже превратился в мем. Пользователи Сети начали рассказывать про «добрые дела», добавляя в конце «А потом начинает играть God’s Plan».

В перечень также включены композиции Seasons певца Mozzy, ставший саундтреком к супергеройскому фильму «Черная пантера», Made Men рэпера Migos, трек Powerglide за авторством Rae Sremmurd и песня Macaulay Culkin от JPEGMAFIA, в которой музыкант перечисляет почти все тренды мира развлечений 2017 года.

Также в рейтинг вошли I Heard You Got Too Litt Last Night рэпера SAINt JHN, композиция Lifestyle коллектива SOB X RBE и трек Cartoons от рэперши CupcakKe.

