Экс-глава МИД Украины Кожара дает показания по делу о госизмене Януковича. Трансляция
06.03.2018 11:50
Оболонский райсуд Киева 6 марта продолжил рассматривать дело о
государственной измене беглого экс-президента Украины Виктора
Януковича. Кожара дает показания в Оболонском райсуде Фото: EPA В
Оболонском суде Киева рассматривают дело по обвинению
Януковича в госизмене. Ему инкриминируют три статьи Уголовного
кодекса Украины: ч. 5 ст. 27 (государственная измена), ч. 2 ст. 437
(пособничество в ведении агрессивной войны), ч. 3 ст. 110
(пособничество в посягательстве на территориальную целостность и
неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей или иные тяжкие
последствия).видео Видео:
Генеральна прокуратура України / YouTube