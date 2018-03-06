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Экс-глава МИД Украины Кожара дает показания по делу о госизмене Януковича. Трансляция
06.03.2018 11:50
Оболонский райсуд Киева 6 марта продолжил рассматривать дело о государственной измене беглого экс-президента Украины Виктора Януковича. Кожара дает показания в Оболонском райсуде Фото: EPA В Оболонском суде Киева рассматривают дело по обвинению Януковича в госизмене. Ему инкриминируют три статьи Уголовного кодекса Украины: ч. 5 ст. 27 (государственная измена), ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны), ч. 3 ст. 110 (пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия).видео Видео: Генеральна прокуратура України / YouTube

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