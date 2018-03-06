|На Мальте разрешили голосовать на выборах с 16 лет
|06.03.2018 11:50
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Первой страной ЕС, которая позволила голосовать 16-летним гражданам, была АвстрияМальта стала второй страной в Европейском Союзе, которая снизила возраст для участия в национальных выборах до 16 лет.
Парламент Мальты в понедельник вечером единогласно проголосовал за внесение изменений в Конституцию страны, изменив возрастное ограничение с 18 лет до 16 лет, сообщает Times of Malta .
Теперь 16 и 17-летние граждане Мальты могут голосовать на выборах в национальный парламент и Европарламента. В 2014 году 16-летние мальтийцы получили право голосовать на выборах в местные советы.
Впервые проголосовать 16-летние избирателей смогут во время выборов в Европарламент в 2019 году. Ожидается, что количество необходимых бюллетеней увеличится примерно на 8500.
Первой страной ЕС, которая позволила голосовать 16-летним гражданам, была Австрия.
Напомним, что данные исследования немецкого Фонда Бертельсманна свидетельствуют о том, что г Ивэн социальной справедливости в странах Европейского Союза растет .