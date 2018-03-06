Из самолета, находившегося в грузовом терминале бразильского города Сан-Паулу, в воскресенье, 4 марта, грабители украли 5 миллионов долларов, сообщает Корреспондент .

Стоит отметить, что грузовой самолет авиакомпании Lufthansa должен был вылететь из Бразилии в швейцарский Цюрих.

По данным источника, грабители проникли в аэропорта, наклеив на автомобиль фальшивые знаки службы внутренней безопасности. А позже они, угрожая охране оружием, вынесли из авиалайнера $5 млн наличными.

На ограбление преступникам потребовалось только шесть минут. Сейчас полиция разыскивает подозреваемых.

Украденные деньги перевозились под контролем компании Brink's - транспортного оператора, специализирующегося на доставке ценностей.

Как сообщал svodka.net ранее, в штате Вирджиния Соединенных Штатов Америки грабитель случайно выстрелил в себя прямо на месте совершения преступления.

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