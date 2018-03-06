Большинство гурманов обожают японскую кухню, в частности суши. Не исключением являются и украинские потребители.

Однако выбирая это вкусное блюдо, нужно быть уверенным в его качестве и свежести продуктов, иначе можно получить очень неприятный сюрприз с серьезными последствиями для здоровья, пишет со ссылкой на .

В первую очередь, по словам врачей, важно знать, насколько безопасна рыба, с использованием которой они приготовлены. И даже если вы абсолютно уверены в качестве приобретаемой еды, сашими и суши все равно останутся в группе риска.

Как известно, суши едят вместе с японским хреном, который может убивать паразитов, что скрывает рыба или овощи. Однако стоит помнить, что даже маринования и острые приправы не способны на 100% обезопасить вас от заражения различными видами гельминтов.

Некоторые сорта морской рыбы содержат большое количество тяжелых металлов. Кроме того, рыба, которая не прошла термообработку, относится к скоропортящимся продуктам, так что минимальное нарушение режима хранения может привести к отравлению. Тем более, что на первых порах вкус и запах опасных суши может оставаться вполне приемлемым.

Суши можно употреблять не всем. Людям, которые страдают гастриты, язвы желудка, хроническим панкреатитом и холециститом, а также больные гепатитом и имеют другие проблемы с печенью, суши кушать категорически не рекомендуют.

Кроме того, к подобных экзотических блюд не стоит налегать детям, а также беременным женщинам лучше воздержаться от их употребления.

Напомним, летом 2016 года в люди массово отравились после посещения популярных суши-ресторанов. Более сотни пострадавших госпитализировали с острым отравлением после употребления суши.

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