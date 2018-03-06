Кризисный комитет при Министерстве энергетики и угольной промышленности принял решение о завершении с 7 марта действия национального плана по недопущению кризисной ситуации в энергетике, которая была вызвана действиями российского газового монополиста «Газпрома», отказавшегося поставлять газ Украине с марта этого года, а также не выдерживающего контрактное давление на входе в украинскую газотранспортную систему.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил советник министра энергетики и угольной промышленности Максим Белявский, передает информационное агентство УНИАН.

«Кризисный комитет при Минэнергоугля принял решение объявить о завершении кризисной ситуации с 7 марта 2018 года», — написал Белявский.

После того как «Газпром» проиграл судебную тяжбу с «Нафтогазом» в Стокгольмском арбитраже, согласно решению которого он должен выплатить украинской компании 2,56 млрд долл., российская компания сначала согласилась поставить в марте в Украину 0,5 млрд куб. м газа по ценам, которые определил арбитраж, однако потом (1 марта) резко отказалась выполнить свои контрактные обязательства и снизила давление газа на входе в украинскую ГТС на восточной границе до критического уровня. В «Нафтогазе» заявили, что такие действия «Газпрома» являются неисполнением решения суда и именно они привели к возникновению дефицита газа в ГТС Украины. Для его преодоления Кабинет министров 2 марта ввел на пять суток национальный план действий

для недопущения кризисной ситуации в энергетике, предусматривающий ограничение по потреблению газа внутри страны, после чего «Нафтогаз» в срочном порядке закупил у польской компании PGNiG 60 млн куб. м топлива.

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