Докучаевск, Еленовка и близлежащие поселки на НКТ остались без воды из-за прорыва водопровода

В Донецкой области произошел прорыв водовода Новотроицкое-Докучаевск, в результате чего без водоснабжения остался ряд населенных пунктов, в т.ч. расположенных на временно неконтролируемой украинскими властями территории региона (НКТ), сообщают в пресс-службе Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВОТ).

"Водоснабжение в н.п. Докучаевск, Еленовка и близлежащих поселков (НКТ) отсутствует. Ремонтные работы запланированы на сегодня, 18.00. Объекты газо и электроснабжения Донецкой обл. работают в штатном режиме", - говорится в обнародованном во вторник утром в аккаунте МинВОТ в соцсети Твиттер сообщении.