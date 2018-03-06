Прокуратура требует избрать фигурантам дела о поджоге здания Общества венгерской культуры Закарпатья, который произошел 27 февраля 2018 годамеру пресечения в виде содержания под стражей без назначения залога. Этот материал можно прочитать и на украинском языке На офис Общества венгерской культуры Закарпатья нападали дважды Фото: Сергій Князєв / Facebook "Фигурантам дела изменено подозрение. Поэтому их обвиняют в совершении теракта. Прокуратура требует избрать для них меру пресечения в виде содержания под стражей без назначения залога", – сообщила Попович.В ночь на 27 февраля в Ужгороде произошел пожар в культурном центре венгров. Огонь уничтожил мебель и часть имущества на площади 25 м². Заместитель руководителя культурного центра венгров в Ужгороде Иосиф Борто заявил, что пожар произошел из-за взрыва самодельного устройства.По факту поджога офиса полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 194 УК, то есть умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом, или причинившее имущественный убыток в отдельно крупных размерах.В связи c инцидентом министерство иностранных дел Венгрии вызвало посла Украины в Венгрии Любовь Непоп.Это уже второй пожар в здании в текущем месяце. Предыдущий произошел 4 февраля. Мэр Ужгорода Богдан Андриив заявил, что в здание бросили бутылки с зажигательной смесью, но серьезных повреждений нет. В результате инцидента никто не пострадал.Глава Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль заявил 14 февраля, что злоумышленники входят в праворадикальную организацию, члены которой участвовали в боевых действиях на Донбассе на стороне боевиков "ЛНР" и "ДНР". 21 февраля он уточнил, что здание Общества венгерской культуры Закарпатья пытались поджечь польские радикалы Адриан Марглевски и Томаш Рафал Шимковьяк из организации "Фаланга".4 марта глава Национальной полиции Украины Сергей Князев рассказал, что следователи установили напавших на офис общества в Ужгороде 4-го и 27 февраля."Всего пять человек задержано, возможный организатор-иностранец находится в розыске", – сообщил он. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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