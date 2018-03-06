|
Поджог офиса Общества венгерской культуры Закарпатья переквалифицировали в теракт
|
06.03.2018 11:58
|
Прокуратура требует избрать фигурантам дела о поджоге здания
Общества венгерской культуры Закарпатья, который произошел 27
февраля 2018 годамеру пресечения в виде содержания под стражей без
назначения залога. Этот материал можно прочитать и на украинском
языке На офис Общества венгерской культуры Закарпатья нападали
дважды Фото: Сергій Князєв / Facebook "Фигурантам дела
изменено подозрение. Поэтому их обвиняют в совершении теракта.
Прокуратура требует избрать для них меру пресечения в виде
содержания под стражей без назначения залога", – сообщила
Попович.В ночь на 27 февраля в Ужгороде произошел пожар в
культурном центре венгров. Огонь уничтожил мебель и часть
имущества на площади 25 м². Заместитель руководителя культурного
центра венгров в Ужгороде Иосиф Борто заявил, что пожар
произошел из-за взрыва самодельного устройства.По факту поджога
офиса полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 194 УК, то
есть умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное
путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом, или
причинившее имущественный убыток в отдельно крупных размерах.В
связи c инцидентом министерство иностранных дел
Венгрии вызвало посла Украины в Венгрии Любовь Непоп.Это
уже второй пожар в здании в текущем месяце.
Предыдущий произошел 4 февраля. Мэр Ужгорода Богдан Андриив
заявил, что в здание бросили бутылки с зажигательной смесью, но
серьезных повреждений нет. В результате инцидента никто не
пострадал.Глава Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль
заявил 14 февраля, что злоумышленники входят в
праворадикальную организацию, члены которой участвовали в боевых
действиях на Донбассе на стороне боевиков "ЛНР" и "ДНР". 21 февраля
он уточнил, что здание Общества венгерской культуры Закарпатья
пытались поджечь польские радикалы Адриан Марглевски
и Томаш Рафал Шимковьяк из организации "Фаланга".4
марта глава Национальной полиции Украины Сергей Князев рассказал,
что следователи установили напавших на офис общества в
Ужгороде 4-го и 27 февраля."Всего пять человек задержано, возможный
организатор-иностранец находится в розыске", – сообщил он.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира