Экс-регионалу Евремов продлили арест до мая Судебное разбирательство в уголовном производстве продолжается Старобельский районный суд Луганской области продлил арест бывшему руководителю фракции Партии регионов в Верховной Раде Александру Ефремову до 3 мая 2018 года. Фото: ukrinform.com Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины. "Судом продлен срок меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении обвиняемого Ефремова к 03.05.2018 включительно", - говорится в сообщении. В Генпрокуратуре отметили, что судебное разбирательство в уголовном производстве продолжается, очередное заседание сегодня, 6 марта. Напомним, Ефремова обвиняют в организации захвата здания Луганской ОГА (ч. 3 ст. 27, ст. 341 УК Украины); в пособничестве в захвате управления Службы безопасности Украины в Луганской области (ч. 5 ст. 27, ст. 341 УК Украины). Также его обвиняют в умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией, совершенных представителем власти по предварительному сговору группой лиц, повлекшие тяжкие последствия (ч. 3 ст. 110 УК Украины); организационном и иное содействие созданию и деятельности террористической организации "Луганская народная республика" (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины). Ефремова задержали по подозрению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины 30 июля в аэропорту Киева. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки украины луганской ефремова организации области Теги: новости