МЭРТ сообщил об интересе японской Kobe Steel к КГОКОР

Японская и австрийская компании заинтересованы в капитальных инвестициях в Криворожский горно-обогатительный комбинат окисленных руд (КГОКОР), сообщило Министерство экономического развития и торговли Украины (МЭРТ) в "Твиттере", проиллюстрировав это фотографиями со встречи первого вице-премьера Степана Кубива с делегацией во главе с отвечающим в Kobe Steel за железорудный дивизион Хироси Исикава (Hiroshi Ishikawa).

"Группа компаний разработала новую технологию переработки окисленных руд и заинтересована в строительстве комплекса переработки на базе КГОКОР", – говорится в публикации МЭРТ.

Как уточнили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе министерства, помимо Kobe Steel, речь также идет об австрийской компании Hares Engineerig GmbH.

"Это Kobe Steel и австрийская Hares Engineerig GmbH. Решили в рабочем порядке разработать план дальнейших действий. Министерство заинтересовано в сотрудничестве с ними. Министерство заинтересовано в передаче в аренду целостного имущественного комплекса КГОКОРа. О конкретных результатах переговоров будем сообщать отдельно", – сказали в пресс-службе МЭРТ.

Согласно публикации МЭРТ, С.Кубив отметил важность привлечения к строительству комплекса на базе КГОКОР украинских строительных и машиностроительных компаний.

Об интересе Kobe Steel к КГОКОР сообщалось еще во второй половине прошлого десятилетия. В частности, в марте 2009 года во время поездки бывшего тогда министром промполитики Украины Владимира Новицкого в Японию был подписан меморандум между Минпромполитики, Kobe Steel и австрийской Hares Engineering о сотрудничестве по рассмотрению вопроса внедрения технологии ITMk3 (технологии прямого восстановления железа третьего поколения, Ironmaking Technology Mark Three) на КГОКОРе. Планировалось создать рабочую группу по подготовке конкретных предложений.

Строительство КГОКОРа (Долинская Кировоградской обл.) было начато в 1985 году. После распада СССР его правопреемником стала Украина. При этом в мае 2007 года Словакия отказалась от участия в проекте завершения строительства комбината, однако изъявила желание получить в рамках расчетов за свою долю денежные средства или товары. Ранее Румыния также заявляла об отсутствии заинтересованности в дальнейшей достройке КГОКОРа и намерении вернуть свои инвестиции.

По данным Фонда госимущества (ФГИ) Украины, задолженность страны по КГОКОРу по состоянию на 1 января 2007 года перед Румынией составляла $353 млн, Словакией – $115,1 млн, Болгарией – $1,4 млн, Германией – $47,34 млн. Общая задолженность – $517,43 млн.

Общий объем инвестиций, необходимых для завершения строительства и ввода в эксплуатацию КГОКОРа, по предварительным данным, тогда оценивался в $800 млн.

В начале февраля 2017 года в Верховную Раду был внесен законопроект о достройке КГОКОР, предполагающий привлечение инвестора – "Украинской металлургической корпорации" (УМК, Киев) – с целью введения в эксплуатацию первой очереди предприятия в течение пяти лет, а только комплекса – за 10 лет.

Согласно данным авторов законопроекта, по состоянию на 1 января 2017 года при строительстве объектов КГОКОР выполнены работы на сумму $1,649 млрд, в том числе стоимость украинской доли незавершенного строительства составляет $884,1 млн.

Ориентировочно общий объем капвложений в завершение строительства с перепрофилированием части мощностей КГОКОР оценивался авторами законопроекта в $500 млн, а необходимый объем инвестиций для строительства первого пускового комплекса – не более $150 млн.

"После завершения строительства по предлагаемой концепции можно ожидать достижения КГОКОРом ежегодного объема производства около $700 млн, прибыли до налогообложения - около $160 млн. Указанная величина прибыли позволяет гарантировать расчеты со странами-участницами строительства КГОКОРа в течение 20 лет без привлечения средств из госбюджета", - говорилось в справочных документах законопроекта.