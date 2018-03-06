Об этом заявила юрист-криминалист Анна Маляр.

«В Украине ребенок чаще только становился жертвой домогательств, полового насилия в семье и виновным был отчим. Обычно они не болеют педофилией, это совсем другая история. Но те, кто все-таки имеют любовь и заболевание, они отдают преимущество работе в детских учреждениях. И цель этого законопроекта – обезопасить детей в детских учреждениях от присутствия лиц, которые такое заболевание имеют», — подчеркнула она.

По ее словам, законопроект предусматривает внедрение так называемого реестра педофилов.

«Что нам дает этот список? По нашему законопроекту, без выписки из этого реестра человек не может трудоустроится в детские учреждения», — отметила одна из разработчиков документа.

При этом Маляр, добавила, что при подготовке данного законопроекта изучался опыт многих стран.

«Мы изучали и в том числе «закон Меган», принятый в США и названый в память о девочке, которая стала жертвой такого насилия. В Америке вы заходите в список, там даже есть по карте дом, где он живет сейчас, чтобы люди, которые имеют детей, имели выбор — жить ли в этом микрорайоне. Но сами американцы, когда внедрили этот открытый список, сказали, что они уже жалеют. Они считают, что список должен быть закрытым. Потому, что очень часто это насилие происходит в семье, и не хотят члены семьи жаловаться в полицию, потому что не хотят огласки, что это происходит именно в семье. Поэтому открытый список повышает латентность этих преступлений. То есть мы меньше узнаем и спасем жертв», — признала криминалист.

Поэтому в украинском законопроекте список педофилов предлагается сделать полуоткрытым.

«Он будет открыт для правоохранителей и определенных людей исполнительной власти, которые будут иметь право выдавать эту справку или выписку. То есть заведующий детсада не сам заходит в список, а просит уполномоченного человека проверить. Проверяют, дают справку, что нет у него такого сомнительного прошлого и все, человек может работать», — констатировала юрист.

Кроме того, Маляр согласна с тем, чтобы люди, которые претендуют на работу в подобных учреждениях, проходили специальную проверку на любовь к педофилии.

«В идеале так и должно быть. Эта закономерность отмечается практикой многих стран, что люди с такими склонностями имеют желание работать именно в детских учреждениях. Последний вопиющий случай был обнародован на «Обозревателе» заместителем главреда Анной Молчановой, которая опубликовала вещи, которые не помещаются в сознании. Когда человек много лет проработал в детском лагере и в итоге дети потом оказались жертвами», — заключила она.

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