А зачем их возвращать на работу. Их места уже сокращены. Экономим бюджетные средства

В «ЛНР» мужчин гражданских профессий, которых в принудительном порядке заставили принимать участие в военных сборах, до сих пор не отпустили по домам. Об этом сообщает луганский сепаратист Николай Вулич в своем блоге, информирует svodka.net.

По его словам, «резервисты» продолжают нести службу на передовой. Их рабочие места, которые на время сборов обещали за ними сохранить, уже сокращены.

«В армии обстановка тоже накаляется. Ведь все резервисты, которым обещали, что после сборов они пойдут дальше работать на свои рабочие места, сидят в окопах на передовых позициях. Они ждут наступления ВСУ. А зачем их возвращать на работу. Их места уже сокращены. Экономим бюджетные средства», — горько иронизирует симпатик «республики».

Сводка.нет - Новости Украины и Мира