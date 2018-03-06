Переход в штатный режим работы состоится 7 марта

"Кризисный комитет при Минэнергоугля только принял решение объявить о завершении кризисной ситуации, переход в штатный режим работы с 7 марта 2018" , - написал советник министра угольной промышленности и энергетики Максим Белявский в Facebook .

Напомним, 1 марта глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил о дефиците газа в Украину в объеме около 10 млн кубометров в сутки из-за морозов и отказа "Газпрома" в его поставках, и предложил ввести ограничения на потребление газа в стране 3-4 марта .

Министерство энергетики и угольной промышленности ввело временное ограничение потребления газа из-за дисбаланса в 15-20 млн кубов в сутки и в частности поручило полностью остановить работу в дошкольных учебных заведениях, школах и высших учебных заведениях сроком до 6 марта.