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Минэнергоугля объявило о завершении кризисной ситуации с газом
06.03.2018 12:06
Минэнергоугля объявило о завершении кризисной ситуации с газом
Переход в штатный режим работы состоится 7 марта
Кризисный комитет при Минэнергоугля заявил о завершении кризисной ситуации и переход в штатный режим работы с 7 марта.
Минэнергоугля объявило о завершении кризисной ситуации с газом Фото: EPA

"Кризисный комитет при Минэнергоугля только принял решение объявить о завершении кризисной ситуации, переход в штатный режим работы с 7 марта 2018" , - написал советник министра угольной промышленности и энергетики Максим Белявский в Facebook .

Напомним, 1 марта глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил о дефиците газа в Украину в объеме около 10 млн кубометров в сутки из-за морозов и отказа "Газпрома" в его поставках, и  предложил ввести ограничения  на потребление газа в стране 3-4 марта .

Министерство энергетики и угольной промышленности  ввело временное ограничение потребления газа из-за дисбаланса в 15-20 млн кубов в сутки  и в частности поручило полностью остановить работу в дошкольных учебных заведениях, школах и высших учебных заведениях сроком до 6 марта.

Впоследствии кризисный комитет при Министерстве энергетики и угольной промышленности  принял решение о снятии ограничения по газоснабжению учебных заведений Украины .

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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