Украинцы в феврале продали банкам на $18,6 млн больше, чем купили

Украинцы в феврале 2018 года купили у банков валюту на эквивалент $680,9 млн, тогда как продали им на $699,5 млн, сообщил Национальный банк Украины (НБУ) на веб-сайте.

Чистая продажа валюты украинцами в феврале составила $18,6 млн.

Объем покупки валюты в феврале по сравнению с январем вырос на 17,4%, продажи уменьшился на 16,5%.

НБУ уточняет, что непосредственно долларов украинцы в минувшем месяце купили 534,6 млн, продали – 538,2 млн.

Как сообщалось, чистая продажа валюты украинцами в январе составила $257,2 млн.