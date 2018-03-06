|В Нафтогазе заявили о подготовке еще одного иска против Газпрома
|06.03.2018 12:13
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НАК "Нафтогаз Украины" намерен начать еще одно судебное разбирательство с российским концерном "Газпром" в Стокгольмском арбитраже. Такое заявление сделал главный коммерческий директор компании Юрий Витренко, пишет Укринформ.
По словам чиновника, разбирательство будет касаться заниженной транзитной ставки.
"Стоимость транзитной ставки по территории Украины является заниженной примерно в два раза с 2009 и по сегодня. И мы будем, скорее только, доказывать это новым арбитражем. За все это время мы недополучили примерно 20 миллиардов долларов. Но это еще надо доказать, это наша точка зрения", - заявил Витренко.
Как сообщал svodka.net.uа, в среду, 7 марта, в Украине прекратит действовать национальный план по недопущению кризисной ситуации в энергетике.
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