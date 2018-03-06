НАК "Нафтогаз Украины" намерен начать еще одно судебное разбирательство с российским концерном "Газпром" в Стокгольмском арбитраже. Такое заявление сделал главный коммерческий директор компании Юрий Витренко, пишет Укринформ .

По словам чиновника, разбирательство будет касаться заниженной транзитной ставки.

"Стоимость транзитной ставки по территории Украины является заниженной примерно в два раза с 2009 и по сегодня. И мы будем, скорее только, доказывать это новым арбитражем. За все это время мы недополучили примерно 20 миллиардов долларов. Но это еще надо доказать, это наша точка зрения", - заявил Витренко.

Как сообщал svodka.net.uа, в среду, 7 марта, в Украине прекратит действовать национальный план по недопущению кризисной ситуации в энергетике .

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