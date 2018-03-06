Кто на что учился. Кто-то работает над тем, чтобы избежать собственных потерь и точно уложить противника (Вагнеры в курсе), а кто-то приматывает к ракете ядерный реактор.

Наконец-то отгремели словеса всех возможных экспертов и даже юмористов по поводу анонсированной Путиным крылатой ракеты с прикрученным к ней ядерным реактором, которая вечно долго и запутанно летает по замысловатым и непредсказуемым траекториям, время от время ныряя в пучину, дабы немного охладиться, ибо читать этот стеб уже невозможно. Тем не менее Путин, хотел он того или нет, но подтвердил генеральную линию развития российской оборонки – площадное оружие, как можно большей мощности. Это значит, что на оставшееся для РФ время жизни, остается старый-добрый принцип ведения боевых действий: «количеством, а не умением (качеством)», информирует svodka.net.

Тут как раз все понятно. Ядерное оружие, полученное в конце Второй Мировой Войны, осталось примерно таким же по способу применения. Тогда это была прорывная технология, изменившая очень многое по части вооружений и военный техники, но с момента первого боевого применения этого оружия стало понятно, что скорее только это орудие самоуничтожения для только человечества. Со временем стало понятно, что даже получив такое мощное оружие, человечество так и не нашло вариантов для того, чтобы жить без войн, и без войн оно не жило. Но все эти войны носили такой характер, что применение ядерного оружия не решало конечных задач войны. Да, были предложения применить ЯО в Корее, Вьетнаме, на совково-китайской границе или Афганистане, но получить в виде приза выжженную и оплавленную землю никто не решился. Раз так, то войны велись и ведутся сейчас обычными вооружениями.

И тут совок (постсовок) и Запад пошли несколько разными путями и это различие со временем нарастало и теперь стало кардинальным. РФ и подобные ей страны, считают основной функцией своих ВС – уничтожить противника в заданном квадрате. Чем больше сил и средств площадного поражения, тем мощнее группировка и ее работа. То есть для выполнения прикладной задачи артиллерия и/или авиация должны уложить десятки или сотни тонн боеприпасов, чтобы перепахать землю в заданном месте, а вместе с нею – живую силу и технику противника. В общем, совковый принцип «дешево и сердито» продолжает цвести и пахнуть.

Запад развивает иное направление. Там справедливо решили, что за счет точности ударов, можно кардинально уменьшить расход боеприпасов, необходимых для поражения конкретной цели. Это положительно отражается на логистике, которой нужно доставлять меньшее количество боеприпасов, а результат получается более качественный, ибо появляется уже точный выбор целей и возможность исключения сопутствующего ущерба, выраженного как ненужным разрушением материальных ценностей и людей, оказавшихся в зоне боевых операций, но не являющихся целью.

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В свою очередь изменение парадигмы ведет к созданию высокоточного оружия малого калибра. А легкие боеприпасы можно размещать уже на самые разнообразные боевые платформы, в том числе и беспилотные.

Но полностью убрать человека с поля боя пока не удается, а потому его возможности расширяются самым кардинальным и необычным образом.

Хорошо известно, что американская пехота, как армейская, так и морская, активно взаимодействует с воздушной поддержкой и артиллерией и чем дальше, тем плотнее это взаимодействие.

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ВСУ уже в курсе, что такое вовремя обнаружить противника и навести на него приданные средства поражения. Мы перенимаем опыт армий стран НАТО в применении беспилотников как средств разведки и наведения, но то, что мы внедряем на поле боя у себя, в тех же Штатах – вчерашний день. Сейчас внедряется новая система взаимодействия всех участников военный операции на основе Remote Video Terminal (OSRVT).

Речь идет о том, что в полевые подразделения как можно глубже внедряется комплекс сбора, обработки и отображения видео информации, получаемой от всех военнослужащих и военный техники, находящихся на земле и в воздухе, в зоне проведения военный операции. Эта система позволяет бойцам легко ориентироваться на поле боя и видеть соседние подразделения и противника, а также наводить на цели как свою артиллерию, так и авиацию.

OSRVT включают в себя модифицированную направленную антенну Ku-диапазона (KuDA) для мобильных транспортных средств, которая будет готова в этом году и двунаправленная технология к 2020 году. Планируется внедрить систему дополнительную безопасность связи для OSRVT 2020 от разработчика Ary.

Система OSRVT поддерживает уровень совместимости три (LOI3) через KuDA. LOI3 позволяет пользователю OSRVT управлять полезной свойствами источника изображения (кроме вооружения), если это разрешено его основным оператором. Комплексы OSRVT были переданы в действующие дежурные силы армии, резервы и подразделения Национальной гвардии США. Данная технология, уже развернутая в боевых порядках армии США в Афганистане, и позволяет экипажам вертолетов Kiowa и Apache просматривать видеопотоки, поступающие от близлежащих беспилотных летательных аппаратов.

В общем, речь идет о том, что прямо сейчас внедряется основной связывающий элемент военный информационной системы управления боем, которая дает возможность видеть картинку поля боя с датчиков, расположенных на всех участниках данного боя. Это невероятно повышает точность применения оружия и создает новые возможности для оперативного маневрирования силами и средствами, создавая новую реальность на поле боя.

В общем, кто на что учился. Кто-то работает над тем, чтобы избежать собственных потерь и точно уложить противника (Вагнеры в курсе), а кто-то приматывает к ракете ядерный реактор.

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