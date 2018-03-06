власть словацкого президента после этого выпустила заявление, в котором говорится, что Фицо использует теорию заговоров, чтобы отвлечь внимание от нынешнего кризиса

Об этом сообщает Aktuality .

На фоне роста протестов против правительства Фицо после убийства журналиста Яна Куцак и его невесты президент Словакии призвал к изменениям в правительстве или внеочередных выборов, чтобы решить "серьезный политический кризис".

Фицо в понедельник выступил с телеобращением, в котором не только обвинил косички в попытке дестабилизировать страну, но и предположил, что венгерско-американский миллиардер Джордж Сорос может быть как-то связан с ситуацией.

Он сказал, что Косичка и Сорос 20 сентября 2017 лично встретились в Нью-Йорке, и публично попросил президента объяснить, почему он познакомился с меценатом, что они обсуждали и почему он не брал на встречу представителей МИД Словакии.

"Интересно, почему глава Словацкой Республики отправился на частную территорию к человеку, который имеет очень сомнительное имя: господин Сорос", - сказал Фицо. Администрация словацкого президента после этого выпустила заявление, в котором говорится, что Фицо использует теорию заговоров, чтобы отвлечь внимание от нынешнего кризиса. "Использование теории заговора не лишает премьер-министра обязанности бороться с глубокой политическим кризисом или освободить место для того, кто может это сделать. Президент Андрей Киска начинает переговоры с парламентскими партиями в среду" , - говорится в сообщении.

Напомним, Андрей Киска заявил , что он будет говорить с партиями и побуждать их к формированию нового правительства или проведения внеочередных выборов для восстановления доверия общественности после убийства журналистов-расследователей, которое всколыхнуло страну.

Тело 27-летнего Яна Куцияка и его девушки нашли в их доме в населенном пункте Велка Мача близко от города Трнава, в 50 километрах от Братиславы. Причиной смерти стали огнестрельные ранения: журналисту пуля попала в грудь, его девушке - в голову. По данным полиции, они были убиты между 22 и 25 февраля. Британско-канадский журналист Том Николсон заявил, что к убийству может быть причастен калабрийской мафиозной синдикат "Ндрангета".

1 марта словацкая полиция арестовала нескольких итальянских бизнесменов, имена которых фигурируют в расследовании убитого журналиста Яна Куцияка. Журналист утверждал, что бизнесмены сотрудничают с итальянской мафией, которая занимается торговлей оружием, людьми и наркотиками и имеет многомиллиардные обороты. Также, по словам журналиста, они вовлечены в махинации с субсидиями ЕС и имеют связи с премьер-министром страны Робертом Фицо.

Европарламент 1 марта заявил о том, что хочет отправить в Словакию группу, которая займется расследованием инцидента и незаконного использования средств ЕС в этой стране. В нескольких городах Словакии 2 марта прошли массовые акции в память о журналисте и его невесту. В столице Братиславе на марш памяти вышли, по данным организаторов, около 25 000 человек.